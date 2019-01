Licor portugués Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Este licor hecho en casa es originario de la Isla de San Miguel de Azores, en Portugal, es uno de los favoritos de la familia durante la navidad. Ingredientes 1 litro de whiskey

1/2 limón real

4 1/2 tazas de azúcar refinada

1 litro de leche

30 gramos de chocolate sin azúcar

En un recipiente grande mezcla el whiskey, limón, azúcar, leche, chocolate y vainilla. Tapa y deja reposar a temperatura ambiente durante 10 días, moviendo una vez al día. 2. Después de 10 días, retira la mital de limón, chocolae y vainilla. Pon un filtro de café denro de un embudo grande y vierte el líquido en una botella grande. Cambia el filtro si es necesario. El resultado deberá ser una solución amarillenta. Este licor puede almacenarse en una botella cerrada y a temperatura ambiente.

