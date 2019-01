Pastel de ciruela Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 12 Ésta es una receta de mi suegra maravillosa, quien vive en Alemania. Sabe delicioso, especialmente recién salido del horno. Ingredientes 125 ml de leche tibia

3 cucharadas de levadura

1 pizca de sal

450 g de harina

2 huevos 75 g de mantequilla

75 g de azúcar estándar

6 ciruelas frescas y maduras

75 g de azúcar glass

1. Disuelve la levadura en la leche tibia y agrega 1 cucharadita de azúcar. Deja reposar de 10 a 20 minutos o hasta que quede espumoso. 2. Precalienta el horno a 180 ºC. 3. Coloca todos los ingredientes, a excepción a las ciruelas, en un tazón grande. 4. Agrega la mezcla de levadura y amasa hasta formar una bola. Deja que se eleve hasta el doble. 5. Retira las semillas de las ciruelas, corta a la mitad y luego haz un pequeño corte en la mitad inferior de cada pedazo. 6. Una vez que la masa se ha elevado, amasa de nuevo y cococa en un molde mediano. Incrusta las ciruelas de forma que salgan un poco de la masa. 7. Hornea de 30 a 45 minutos. Después de los 30 minutos, haz la prueba del palillo para asegurarte de que está listo. 8. Mezcla el azúcar glass con una pizca de canela. Espolvorea sobre el pan inmediatamente después de sacar del horno. 9. ¡Listo! Ahora es sólo cuestión de disfrutarlo caliente.

