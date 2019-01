Callos de hacha al horno Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Callos de hacha con mantequilla y ajo. Procura utilizar los callos de hacha chicos ya que suelen ser más dulces y sabrosos. Ingredientes 4 cucharadas de mantequilla, derretida

700 gramos de callos de hacha, enjuagados y escurridos

1/2 taza de pan molido

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo 1/2 cucharadita de páprika

1/2 cucharadita de perejil molido

3 dientes de ajo, finamente picados

1/4 de taza de queso parmesano, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Vierte la mantequilla en un refractario, preferentemente ovalado. Distribuye la mantequilla y callos de hacha uniformemente dentro del refractario. 3. Mezcla el pan, cebolla en polvo, ajo en polvo, páprika, perejil, ajo y queso parmesano. Espolvorea la mezcla sobre los callos de hacha. 4. Hornea hasta que los callos estén firmes, alrededor de 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.