Merengues de cardamomo Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 40 ¡Estos merengues son los MEJORES que existen! Una receta bastante simple con un toque de cardamomo. Evita hacerlos si estás solo(a) porque puedes correr el riesgo de comértelos todos. Ingredientes 3 claras de huevo

1 cucharada de azúcar refinada

3/4 de cucharadita de cardamomo en polvo Cómo hacerlo 1. Precalienta elhorno a 135° centígrados (275° F). Forra charolas para hornear con papel aluminio o papel encerado. 2. En un tazón de vidro o metal, bate las claras de huevo hasta que se vean espumosas. Agrega poco a poco el azúcar mientras sigues batiendo hasta que se formen picos. Sin dejar de batir, incorpora el cardamomo rápidamente. 3. Pon cucharadas de la mezcla sobre las charolas para hornear. 4. Hornea de 60 a 90 minutos, hasta que los merengues estén completamente secos. Deja enfriar antes de separarlos de las charolas. Puedes guardar hasta 1 mes en un recipiente hermético.

