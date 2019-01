Desayuno rápido en pan de pita Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 1 Min Porciones 2 Pan de pita relleno de huevos revueltos con papa. Rápido. Esta receta es bastante versátil ya que puedes sustituir las papas por muchos otros ingredientes. Ingredientes 1 pan de bita, cortado a la mitad

2 huevos

Sal y pimienta, al gusto

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Coloca el pan en el horno para que se caliente. 2. Calienta un sartén a fuego alto. Cubre con aceite en aerosol. Agrega las papas y saltea hasta que se vean ligeramente doradas, alrededor de 5 minutos. Reduce el fuego a medio y agrega los huevos. Mezcla cuidadosamente hasta que los huevos estén firmes. Sazona con sal y pimienta. Retira el pan del horno y rellénalo con la mezcla de papas y huevo. Come inmediatamente.

