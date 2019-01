Sándwich de pepino Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Una receta de sándwich vegetariano con pepino, germinado de alfalfa, jitomates, aguacate y queso crema en lugar de mayonesa. Un verdadero festín para vegetarianos y carnívoros también. Ingredientes 2 rebanadas de pan ingegral

2 cucharadas de queso crema, suavizado

6 rebanadas de pepino

2 cucharadas de germinado de alfalfa

1 cucharadita de aceite de oliva 1 cucharadita de vinagre de vino tinto

1 jitomate, rebanado

1 hoja de lechuga

Rajas de chiles en vinagre

1. Unta 1 cucharada de queso crema sobre cada rebanada de pan. Sobre una de las rebanadas, acomoda el pepino en una sola capa. Cubre con germinado de alfalfa y rocía con aceite el aceite y el vinagre. Acomoda las rebanadas de jitomate, lechuga y chile. Unta el aguacate sobre la otra rebanada de pan y colócala sobre los vegetales. Consume inmediatamente.

