Amaretto (licor de almendra) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Si necesitas amaretto para una receta y no lo tienes a la mano. Prepáralo en casa. Esta receta es fácil y muy similar al verdadero licor de almentra. Ingredientes 1 taza de agua

1 taza de azúcar refinada

1/2 taza de azúcar mascabado

2 tazas de vodka

2 cucharadas de extracto de almendra

2 cucharaditas de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Coloca el agua y los dos tipos de zúcar en una cacerola a fuego medio. Calienta hasta que lamezcla empieze a hervir y el azúcar se haya disuelto. Retira la cacerola del fuego y deja que la mezcla se enfríe por 10 minutos. 2. Incorpora el vodka y los extractos de almendra y vainilla. Mezcla y guarda en una botella bien cerrada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.