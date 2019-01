Tostones (plátano macho frito) Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Los tostones son rebanadas de plátano macho frito. Este platillo es muy común en Puerto Rico, en donde se consume como guarnición. Ingredientes 2 tazas de aceite vegetal

3 plátanos machos, pelados y en rebanadas de 2 1/2 centímetros

Sal, al gusto

Ajo en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén pesado a fuego medio. Coloca unas cuantas rebanadas de plátano macho y cocina hasta que tomen un color dorado ligero, alrededor de 3 minutos. Escurre sobre toallas de papel. Repite el procedimiento con las rebanadas restantes. 2. Mientras las rebanadas de plátano macho aún están tibias, colócalas, una a la vez, entre dos trozos de papel encerado y aplástalas con la mano para que queden de un grosor de poco más de 1/2 centímetro. Regrésalas al sartén y fríe de nuevo hasta que queden bien doradas. Escurre de nuevo sobre toallas de papel y sazona con sal y ajo en polvo.

