Dip de queso azul Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una receta simple y deliciosa. La nuez aporta una textura y sabor extra que se lleva a la perfección con la mezcla de quesos crema y azul. Sirve como botana sobre rebanadas de baguette tostado. Ingredientes 250 gramos de tocino, picado

1 cucharadita de ajo, picado

750 gramos de queso crema, suavizado

125 gramos de queso azul

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Fríe el tocino en un sartén grande hasta que esté casi dorado. Incorpora el ajo. Retira el tocino y el ajo del sartén y elimina el exceso de grasa. 3. En un tazón mediano, mezcla el tocino con el queso crema y el queso azul. Pasa la mezcla a un refractario. Espolvorea las nueces encima del dip. 4. Hornea entre 30 y 40 minutos.

