Licuado de plátano y naranja Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Probé esta receta una mañana y me pareció deliciosa. El consumo de jengibre en forma diaria contribuye a controlar los niveles de colesterol. Ingredientes 1 plátano, pelado

1 naranja grande, pelada y sin semillas

2 tazas de leche de soya sabor vainilla

1. Coloca el plátano, naranga, leche de soya y jengibre en la licuadora. Licua hasta lograr una mezcla suave y homogénea.

