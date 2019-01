Ensalada de huevo Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Ésta es mi receta favorita de ensalada de huevo porque lleva muy poca mayonesa y bastante eneldo. Rica y ligera. Ingredientes 8 huevos

1 cucharada de mayonesa

2 cucharadas de mostaza dijon

1 cucharadita de eneldo seco

1 cucharadita de páprika

1/2 cebolla morada, finamente picada

Coloca los huevos en una cacerola y cúbrelos con agua caliente. Deja que al agua hierva, tapa y retira del fuego. Deja que los huevos reposen en el agua caliente de 10 a 12 minutos. Retira del agua caliente, enfría, pela y pica. 2. En una ensaladera grande, combina el huevo, mayonesa, mostaza, eneldo, páprika, cebolla, sal y pimienta. Machaca con un tenedor o cuchara de madera. 3. Sirve como relleno de sándwich o como ensalada sobre una cama de lechuga fresca.

