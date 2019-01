Chorizo hecho en casa Tiempo Total 8 H 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta de chorizo sabroso y picante. Se prepara con ajo, vinagre, orégano, chile quebrado y carne molida de puerco. Para cocinarlo, fríelo en un sartén. Ingredientes 1 diente de ajo

3 cucharaditas de orégano seco

½ taza de vinagre blanco destilado

½ taza de chile seco quebrado

½ taza de agua

1 kg de carne de puerco molida Cómo hacerlo 1. En la licuadora muele el ajo, orégano, vinagre, chile y agua hasta lograr una mezcla suave. 2. Coloca la carne en un recipiente y vierte la salsa sobre la misma. Cubre con plástico autoadherible y deja marinar durante un día entero. Retira cualquier exceso de agua. Refrigera o congela para un uso posterior. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

