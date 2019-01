Ensalada de tres colores Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Una ensalada llena de color, sabor y nutrientes. Si puedes, utiliza vegetales orgánicos y una vinagreta balsámica preparada en casa. Ingredientes 1 manojo de espinacas frescas, en pedazos, lavadas y secas

1/2 cabeza de col morada, finamente rebanada

2 zanahorias grandes, rebanadas

1 pimiento verde, picado

3 cucharadas de vinagreta balsámica para aderezar

30 gramos de semillas de calabaza (opcional) Cómo hacerlo 1. En una ensaladera grande, coloca las espinacas, col, zanahorias y pimiento. Agrega suficiente aderezo. Revuelve y, si lo deseas, espolvorea con las semillas de calabaza y sal y pimienta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.