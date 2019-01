Pasta de moñito con jitomate deshidratado Tiempo Total 37 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Un platillo de pasta sin carne que hará que tu paladar se sienta vivo. Una combinación de jitomates deshidratados, pesto y chile en polvo con pasta de moñito. Ingredientes 4 cucharadas de albahaca seca

1 cucharada de piñones picados

1 cucharada de aceite de oliva

90 gramos de jitomates deshidratados

1/8 taza de aceite de oliva 3 dientes de ajo, picados

220 gramos de champiñones, rebanados

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de chile en polvo

Cómo hacerlo 1. Para preparar el pesto, mezcla la albahaca, piñones y 1 cucharada de aceite de oliva. 2. Coloca los jitomates deshiratados en agua hirviendo, durante 30 segundos. Escúrrelos bien y rebánalos en trocitos. 3. En un sartén grande a fuego medio, saltea el ajo en 1/8 de taza de aceite de oliva. Cocina durante 1 minuto cuidando que no se dore. Incorpora los champiñones y saltea hasta que se hayan ablandado. Agrega el pesto, sal, chile en polvo y jitomates deshidratados. Reduce el fuego a bajo y deja que la mezcla se cocine lentamente. 4. Cocina la pasta al dente en suficiente agua hirviendo con un poco de sal. Escurre bien. 5. En un tazón o ensaladera, revuelve bien la pasta con la salsa.

