Capirotada con queso cheddar Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Esta receta es un poco diferente a la receta tradicional de capirotada. Lleva queso cheddar, en lugar de añejo, y azúcar mascabado, en lugar de piloncillo. El dulce de anís es opcional. Ingredientes 8 rebanadas de birote o baguette

1/2 taza de pasas

1 taza de nueces

8 rebanadas de queso cheddar

50 gramos de colaciones (opcional)

1 1/2 tazas de azúcar mascabado

1 raja de canela

1 1/2 tazas de agua Cómo hacerlo 1. Tuesta el pan y córtalo en trozos de 5 centímetros. 2. Precalienta elhorno a 165° centígrados (325° F). 3. Distribuye la mitad de los trozos de pan dentro de un molde de 20×20 ligeramente engrasado. Agrega encima la mitad de las pasas, nueces y queso. 4. Repite el procedimiento agregando una segunda y última capa de pan, pasas, nueces y queso. Si lo deseas, agrega las colaciones sobre la mezcla. 5. Coloca el azúcar en una cacerola mediana a fuego medio. Incorpora la canela y el agua, moviendo constantemente, hasta que se forme un jarabe. Vierte la metad del jarabe sobre el pan. 6. Hornea durante 10 minutos y retira del horno. Vierte el jarabe restante sobre el pan y hornea durante 15 minutos más. Sirve tibia o fría. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

