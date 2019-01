Pollo rostizado con romero Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta con sabor a Italia.El hueco del pollo se rellena con romero fresco y trozos de cebolla y se hornea lentamente hasta que queda rostizado a la perfección. Ingredientes 1 pollo entero de aproximadamente 1 1/2 kilo

Sal y pimienta, al gusto

1 cebolla chica, cuarteada

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Sazona el pollo con sal y pimienta. Rellénalo con la cebolla y el romero. Colócalo en un refractario o molde para hornear. 3. Hornea durante 2 ó 2 1/2 horas, o hasta que el pollo se haya cocinado perfectamente y al hacer un corte en la parte más gruesa del muslo, sus jugos salgan claros. El tiempo de cocción puede variar un poco dependiendo del tamaño del pollo.

