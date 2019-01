Sopa de frambuesa Tiempo Total 9 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Una sopa holandesa fría, ideal para el desayuno. Puede durar hasta una semana dentro del refrigerador y las cantidades y tipos de frutas pueden variar. Esta receta es bastante flexible. Ingredientes 1/2 taza de cebada

6 tazas de agua

1/2 taza de azúcar

300 gramos de frambuesas

1/2 taza de pasas

1 taza de cerezas, sin hueso Cómo hacerlo 1. Coloca la cebada y el agua en un recipiente grande. Remoja durante por lo menos 8 horas. 2. Pasa la cebada junto con el agua en que se remojó a una cacerola. Cocina a fuego bajo durante 1 hora. Luego agrega el azúcar, frambuesas y pasas y cocina durante otros 30 minutos. Agrega las cerezas y cocina durante 15 minutos más o hasta que la sopa se vea espesa. Enfría dentro del refrigerador y sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

