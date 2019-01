Granola Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 La mejor granola que he comido. La receta pide 250 gramos de almentras, pero puedes utilizar cualquier tipo de nuez ya que todas son deliciosas. Ingredientes 2 plátanos, pelados y picados

1 1/4 tazas de dátiles, sin hueso y picados

1/4 taza de azúcar mascabado

1/4 taza de agua caliente

1 cucharada de extracto 1 cucharadita de canela molida

8 tazas de avena instantánea

250 gramos de frutas secas

250 gramos de almendras Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 120° centígrados (250 F). 2. Muele los plátanos en la licuadora o procesador de alimentos hasta lograr un puré suave. Agrega el azúcar, agua caliente, vainilla y canela. Mezcla bien. 3. Vierte lamezcla dentro de un tazón, agrega la avena y mezcla bien. 4. extiende la mezcla sobre charolas para hornear y hornea de 60 a 90 minutos, moviendo frecuentemente. Cocina durante más tiempo para que quede más crujiente. Una vez que se ha enfriado, agrega la futa seca y las almendras. Mezcla bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.