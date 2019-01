Aderezo de queso azul con ajo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 El aderezo de queso azul puede utilizarse en diferentes botanas en una fiesta. Puerde servirse vegetales o como dip de otros aperitivos, como las alitas de pollo. Ingredientes 1 taza de mayonesa

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

1 cucharada de ajo, finamente picado

1/4 de taza de perejil fresco, picado

1/2 taza de crema ácida 1 cucharada de jugo de limón real

1 cucharada de vinagre blanco

1/4 de taza de queso azul, desmoronado

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. En un tazón pequeño, mezcla la mayonesa, cebolla, ajo, perejil, crema, jugo de limón, vinagre y queso azul. Sazona con sal y pimienta al gusto. Cubre y refrigera durante por lo menos 1 hora antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.