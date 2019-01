Ajo al horno Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 El ajo al horno es riquísimo sobre pan, galletas y hasta manzanas. Puedes separar los dientes y literalmente exprimir el ajo sobre el pan o la galleta. ¡Delicioso! Ingredientes 10 cabezas medianas de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados (400° F). 2. Acomoda las cabezas de ajo sobre una charola para hornear. Rocía con el aceite de oliva y hornea de 40 minutos a 1 hora. Cuando el ajo está bien suave y se siente fácil de exprimir, está listo. Retira del horno, deja enfriar y sirve.

