Mantequilla de cilantro y limón Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Utiliza esta mantequilla ligeramente picosa para dar un sabor más mexicano a tus carnes asadas. Colócala sobre la carne en el momento en que sale del asador. Ingredientes 1 taza de mantequilla sin sal

1/4 de taza de cilantro fresco, picado

1 1/2 cucharada de jugo de limón

1/2 cucharada de chile en polvo

Acrema la mantequilla en un tazón mediano. Incorpora el cilantro, jugo de limón y chile en polvo. Sazona con sal al gusto. Cubre y refrigera durante por lo menos 1 hora.

