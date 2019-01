Hamburguesas de res picantes Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Estas hamburguesas a la mexicana están llenas de chile. Sirve con queso, jitomate, lechuga, aguacate y todo lo que se te ocurra. Ingredientes 1 kilo de carne molida de res

2 cucharaditas de ajo picado

2 jalapeños frescos, sin semillas y finamente picados

1 chile poblano, sin semillas y finamente picado

1 chile habanero fresco, sin semillas y picado (opcional)

1 cucharadita de chile seco triturado

2 cucharadas de cilantro fresco, picado

1. Precalienta el asador o comal a fuego alto. 2. En un tazón grande, mezcla la carne, ajo, jalapeño, poblano, habanero, chile seco, cilantro y comino. Forma 8 hamburguesas. 3. Engrasa ligeramente el asador o el comal. Coloca las hamburguesas sobre éste y asa durante 5 minutos por lado, o hasta que estén bien cocidas.

