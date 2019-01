Ensalada francesa de papa Tiempo Total 13 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 El aderezo para esta ensalada es una marinada hecha de caldo de res, vinagre de estragón y un buen aceite vegetal. Sierve sobre sobre una hoja grande de lechuga para darle una presentación más atractiva. Ingredientes 9 papas

1/2 taza de aceite vegetal

1/4 de taza de vinagre de estragón

1/4 de taza de caldo de res

1/4 de taza de cebollita cambray, picada

2 cucharadas de perejil fresco, picado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida Cómo hacerlo 1. Coloca las papas en una olla grande con agua hirviendo. Agrega sal y cocina hasta que se hayan ablandado, pero aún estén firmes, alrededor de 15 minutos. Escurre y pasa a un tazón grande. Deja que se enfríen un poco. Pela y rebana. 2. Aparte, mezcla el aceite, vinagre, caldo de res, cebollita cambray, perejil, sal y pimienta. 3. Vierte el aderezo sobre las papas y revuelve cuidadozamente. Cubre y refrigera durante varias horas o toda la noche.

