Ensalada agridulce de fresas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una ensalada deliciosa y muy original. La pimienta y el vinagre realzan el sabor dulce de las fresas frescas. Un postre fácil, saludable y elegante. Ingredientes 625 gramos de fresas frescas, enjuagadas y rebanadas

2 1/2 cucharadas de azúcar mascabado

1 cucharada de vinagre balsámico

1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida Cómo hacerlo 1. Revuelve las fresas y el azúcar en una ensaladera grande y deja reposar a temperatura ambiente durante 10 minutos. 2. Aparte, mezcla el vinagre y la pimienta. Vierte sobre las fresas y revuelve de forma que se cubran completamente. Divide las fresas en 4 platos individuales y sirve. ¡Disfruta!

