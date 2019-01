Sopa de fideo básica Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Sopa seca de fideos cortos cocidos en caldo de pollo con un poco de cebolla y sabor a tomate. Sencilla y deliciosa. Ingredientes 1 cucharada de aceite

2 cucharadas de cebolla picada finamente

195 gramos de fideos cortos

1 litro de caldo de pollo

1. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto. Cuece la cebolla en el aceite por 1 minuto. Agrega el fideo y cocina hasta que se dore ligeramente, unos 3 minutos. Agrega el caldo, los cubitos con sabor a pollo y tomate y tapa. Cuece hasta que el fideo se haya ablandado, aproximadamente 10 minutos.

