Sopa de frijoles negros con salsa Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Esta sopa te sacará de apuros cuando el tiempo para cocinar es limitado. Así que ten a la mano frijoles y salsa enlatada, así como el caldo de vegetales. Si quieres, puedes utilizar caldo de pollo. Ingredientes 2 latas de 560 gramos de frijoles, escurridos y enjuagados

1 1/2 tazas de caldo de vegetales

1 taza de salsa mexicana, comercial o casera

1 cucharadita de comino en polvo

4 cucharadas de crema

Coloca los frijoles, caldo, salsa y comino en una licuadora o procesador de alimentos. Licua hasta lograr una pasta suave. 2. Vierte la mezcla en una cacerola a fuego medio y cocina hasta que se haya calentado. 3. Sirve la sopa en 4 platos individuales y agrega 1 cucharada de crema y 1/2 cucharada de cebollita cambray a cada porción.

