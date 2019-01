Chiles asados Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Ésta es la forma más sencilla de asar los chiles de todo tipo (poblanos, pimientos, jalapeños o serranos) para utilizarlos en diferentes recetas. Ingredientes 6 pimientos rojos o chiles poblanos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 260° centígrados (500° F). 2. Hornea los chiles hasta que la piel se haya ampollado y quemado. Retira del horno y colócalos en una bolsa de plástico o papel hasta que se enfríen. Pela y haz un corte pequeño de forma que puedas retirar las semillas y las venas con mucho cuidado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

