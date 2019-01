Pasta con jitomate fresco Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Ésta es una receta de pasta extremadamente sencilla que me gusta preparar cuando no tengo muchas ganas de cocinar. Además de fácil, es bastante saludable. Ingredientes 1 jitomate grande

200 gramos de pasta italiana

1 diente de ajo

1 cucharadita de albahaca seca

1. Coloca el ajo en una olla con agua y sal, deja que el agua hierva y agrega la pasta. Cocina hasta que quede al dente, entre 10 y 12 minutos. Escurre y regresa a la olla. 2. Mientras la pasta se cocina, pica el jitomate en trozos de 2.5 centímetros y colócalos en un tazón pequeño. Espolvorea el jitomate con albahaca y agrega el aceite. Pasa los jitomates a la olla con la pasta escurrida, revuelve bien y come mientras la mezcla aún está caliente.

