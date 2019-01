Frijoles con arroz rápidos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Hay quienes dicen que la mezcla de frijol y arroz es el alimento más nutritivo y balanceado en el mundo. Agrega salsa mexicana al servir. Una receta rápida y fácil. Ingredientes 1 cucharada de aceite vegetal

1 cebolla, picada

1 lata (560 gramos) de frijoles negros enteros

400 gramos de jitomates, cocidos y pelados (puedes comprarlos enlatados)

1 cucharada de orégano seco

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1 1/2 tazas de arroz precocido Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y cocina, revolviendo constantemente, hasta que se haya ablandado. Agrega los frijoles, jitomates, orégano y ajo en polvo. Deja que hierva e incorpora el arroz. Cubre, reduce la flama y cocina a fuego lento durante 5 minutos. Retira del fuego y deja que repose durante 5 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

