Jitomates rellenos rápidos Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Esta receta es fácil y rápida. El resultado son unos deliciosos jitomates rellenos de cuscús con queso y albahaca. Ingredientes 4 jitomates grandes

1 1/2 tazas de caldo de verduras

1/2 taza de jitomate deshidratado

1 taza de cuscús

1/4 de taza de queso mozzarella, rallado (ver nota)

1/4 de taza de albahaca, picada

2 cucharadas de hierbabuena fresca, finamente picada

1. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). 2. Corta los jitomates a la mitad, saca la pulpa a cucharadas y resérvala. Voltea la cáscara de los jitomates sobre toallas de papel para que se escurran. 3. Coloca el caldo y jitomate deshidratado en una cacerola chica y deja que hierva. Retira del fuego e incorpra el cuscús. Cubre y deja reposar durante 5 minutos. 4. Agrega el queso, albahaca, hierbabuena y pimienta. Luego incorpora la pulpa de jitomate, revolviendo con mucho cuidado. 5. Coloca las cáscaras de jitomate sobre una charola para hornear. Rellena con la mezcla de cuscús, presionando firmemente con una cuchara. Hornea de 25 a 30 minutos.

