Ostiones a la Rockefeller Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 La receta tradicional de ostiones a la Rockefeller con tocino y espinacas. Asegúrate de prepararla con ostiones frescas. Ingredientes 2 rebanadas de tocino

24 ostiones frescas, sin abrir

1 1/2 tazas de espinacas cocidas

1/3 de taza de pan molido

1/4 de taza de cebollita cambray, picada

1 cucharada de perejil fresco 1/2 cucharadita de sal

1 pizca de salsa picante

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de licor de anís

4 tazas de sal de grano Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220° centígrados. Coloca el tocino en un sartén. Cocina a fuego medio hasta que se haya dorado uniformemente. Escurre, desmorona y reserva. 2. Limpia las ostiones y colócalas en una olla grande. Agrega suficiente agua para cubrirlas y espera a que hiervan. Retira del fuego, escurre y enfría. Cuando las ostiones se hayan enfriado, quebra la concha superior de cada una. 3. En un procesador de alimentos, pica el tocino, espinaca, pan molido, cebollitas cambray y perejil. Agrega la 1/2 cucharadita de sal, salsa picante, aceite de oliva y licor de anís. Procesa hasta que todo quede bien picado, pero no hecho puré, alrededor de 10 segundos. 4. Acomoda las ostiones en su concha en un refractario con la sal de grano. Pon un poco de la mezcla de expinacas sobre cada ostion. Hornea 10 minutos hasta que se hayan cocinado completamente. Si tu horno tiene la función de asado, enciéndela y deja las ostiones en el horno hasta que se vean doradas. Sirve calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.