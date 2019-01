Espagueti picante con frijoles y elote Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 He modificado esta receta con el paso de los años y esta versión se ha convertido en la favorita de todos mis comensales. Es rápida, fácil y agradablemente diferente al espagueti tradicional. Ingredientes 450 gramos de espagueti

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada

450 gramos de pasta para espagueti

400 gramos de frijoles negros enlatados, escurridos

400 gramos de frijoles pintos enlatados, escurridos 1 taza de granos de elote

1 chorrito de salsa picante de botella

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande y cocina la cebolla hasta que quede blandita. Agrega la salsa de espagueti, frijoles negros, frijoles pintos y elote. Mezcla bien. Incorpora el comino, salsa picante, sal y pimienta. Cocina a fuego lento de 15 a 20 minutos. 2. Mientras, cocina la pasta en una olla grande con agua hirviendo y sal, hasta que quede al dente. Escurre. 3. Revuelve la pasta con la salsa. Sirve con queso parmesano recién rallado.

