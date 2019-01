Guacamole fácil Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Una receta simple y rápida que te dará como resultado un guacamole bastante sabroso. Sírvelo con totopos de maíz y disfruta. Ingredientes 2 aguacates

1 cebolla chica, finamente picada

1 diente de ajo, finamente picado

1 jitomate maduro, picado

1 limón, su jugo

Pela y machaca los avocados en un tazón mediano. Incorpora la cebolla, ajo, jitomate, sal y pimienta. Refrigera durante media hora para que los sabores se mezclen.

