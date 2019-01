Brownies de chocolate con menta Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 12 Estos brownies van cubiertos con una capa de crema de menta y un glaseado de chocolate. Un postre bastante tendador. Ingredientes 200 gramos de azúcar blanca

115 gramos de mantequilla, suavizada

450 mililitros de jarabe de chocolate

4 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de sal 125 gramos de harina

300 gramos de azúcar glass

115 gramos de mantequilla, derretida

45 mililitros de licor de crema de menta

170 gramos de chispas de chocolate semiamargo

85 gramos de mantequilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165° centígrados (325° F). Engrasa un molde para hornear de 22×33 centímetros. 2. Bate el azúcar con junto la mantequilla en un tazón grande, hasta que quede suave. Incorpora los huevos, uno poruno, luego agrega la vainilla y el chocolate. Combina la sal y la harina e incorpora a la mezcla cuidando de no batir de más. Vierte la pasta dentro del molde. 3. Hornea durante 25 minutos, hasta que los brownies empiecen a despegarse de las orillas del molde. Permite que se enfríen. 4. Mezcla la mantequilla derretida y el az.ucar glass en un tazón mediano. Bate hasta que quede suave. Incorpora el licor de crema de menta. Extiende la mezcla sobre los brownies tibios y deja que se enfríen completamente. 5. Combina las chispas de chocolate y la mantequilla restante en un recipiente adecuado para el horno de microondas. Calienta por 1 minuto dentro del microondas, mueve, luego sigue calentando en intervalos de 30 segundos, moviendo cada vez, hasta que quede derretido y suave. Extiende sobre la superficie de los brownies. Deja enfriar completamente antes de cortar los brownies en cuadros de 5 centímetros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.