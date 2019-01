Sidra caliente Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 No hay nada mejor que una taza de sidra caliente durante los días fríos de invierno. Empieza con 6 tiras de cada cáscara y ajusta la cantidad al gusto. Ingredientes 6 tazas de sidra de manzana

1/4 de taza de jarabe de maple

2 rajitas de canela

6 clavos de olor

6 pimientas gordas

1 cáscara de naranja, cortada en tiras

1 cáscara de limón real, cortada en tiras Cómo hacerlo 1. Vierte la sidra y el jarabe de maple en una cacerola grande de acero inoxidable. 2. Coloca las rajitas de canela, clavos, pimientas gordas y cáscaras de naranja y limón en el centro de una manta de cielo cuadrada, dobla los extremos, forma un molotito y amárralo con pabilo. Colócalo dentro de la cacerola con la sidra. 3. Coloca la cacerola sobre la estufa a fuego moderado y calienta de 5 a 10 minutos, o hasta que la sidra esté bien caliente, pero no hirviendo. 4. Retira la sidra del fuego. Desecha el molote con las especias. Vierte la sidra en tazas grandes y, si lo deseas, agrega una rajita de canela a cada taza. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

