Pollo al limón con salsa mexicana Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta de pollo rápida, fácil y picante. El pollo se marina y se cocina en una mezcla de salsa mexicana, mostaza y limón. Ingredientes 1/2 taza de salsa mexicana (ver nota)

1/4 de taza de mostaza dijon

2 cucharadas de jugo de limón fresco

6 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

2 cucharadas de mantequilla

6 cucharadas de yogurt natural

1 limón grande, en gajos Cómo hacerlo 1. Combina la salsa, mostaza y jugo de limón en un recipiente o tazón. Mezcla bien. Agrega el pollo, cubre y refrigera. Marina durante por lo menos 30 minutos. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Saca el pollo de la marinada y ponlo en el sartén. Saltea, volteando frecuentemente, hasta que se haya dorado por todos lados. 3. Mientras, hierve la marinada durante 4 ó 5 minutos. Vierte sobre el pollo y cocina de 3 a 5 minutos más o hasta que el pollo se haya cocido y la marinada se vea brillosa. Pasa el pollo a un platón, sube el fuego y hierve la maridada durante 1 minuto. Vierte la marinada sobre el pollo y cúbrelo con 1 cucharada de yogurt y 1 gajo de limón. Sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.