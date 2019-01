Pollo fácil con ajo y jengibre Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un platillo ligero, pero con muchísimo sabor. El pollo se marina en una mezcla de jugo de limón con ajo y jengibre. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin piel ni hueso

3 dientes de ajo, machacados

3 cucharadas de jengibre en polvo

1 cucharada de aceite de oliva

4 limones grandes, su jugo Cómo hacerlo 1. Aplana las pechugas de pollo hasta lograr un grosor de 1 centímetro. En una bolsa con cierre grande, mezcla el ajo, jengibre, aceite y jugo de limón. Cierra la bolsa y agita para que los ingredientes se integren perfectamente. Abre la bolsa y agrega el pollo. Cierra de nuevo y marina dentro del refrigerador durante no más de 20 minutos. 2. Retira las pechugas de la bolsa y ásalas, barnizando de vez en cuando con la marinada, hasta que se haya cocido completamente. Desecha la marinada sobrante.

