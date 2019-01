Pollo blanco Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Las cebollas caramelizadas crean una salsa que le da un sabor dulce al pollo. Esta receta, regalo de mi abuelita, es simplemente deliciosa. Si lo deseas, sirve con papas al horno. Ingredientes 1 cucharada de aceite

4 muslos de pollo, sin piel

Sal y pimienta, al gusto

1 cebolla grande, picada

2 tazas de agua Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande y agrega el pollo. Dora ambos lados de cada pieza. Saltea durante aproximadamente 10 minutos. Agrega sal y pimienta al gusto. 2. Incorpora la cebolla picada y mueve junto con las piezas de pollo durante aproximadamente 5 minutos. Agrega 2 tazas de agua y deja que hierva a fuego medio-alto hasta que la cebolla se caramelice y forme una salsa. 3. Reduce la flama y cocina a fuego lento durante aproximadamente 30 minutos. Es posible que necesite más agua de forma que la salsa no se seque. Una vez que el pollo se ha cocinado, pásalo a un plato.

