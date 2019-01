Pollo picoso y rápido Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El tipo de receta que preparas fácilmente sin necesidad de tantas complicaciones. Mételo al horno y estará listo en menos de lo que canta un gallo. Ingredientes 1 pollo entero de 1 1/2 kilogramos

1 cucharada de aceite de oliva

1/4 de cucharadita de sal

1/4 de cucharadita de pimienta negra

1/4 de cucharadita orégano seco

1/4 de cucharadita albahaca seca

1/8 de cucharadita de páprika

1/8 de cucharadita de chile en polvo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230° centígrados (450° F). 2. Enjuaga el pollo de adentro y fuera y retira toda la grasa. Sécalo con toallas de papel. 3. Coloca el pollo en un molde o refractario y úntalo con aceite de oliva. Mezcla la sal, pimienta, orégano, albahaca, páprika y chile en polvo, y espolvorea sobre el pollo. 4. Hornea durante 20 minutos. Reduce la temperatura a 205° centígrados (400° F) y hornea durante 40 minutos más, hasta que sus jugos salgan claros al cortar la parte más gruesa del muslo. Deja enfriar durante 15 minutos y sirve.

