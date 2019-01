Pasta con pollo y salchicha italiana Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Este platillo es producto de la necesidad de preparar una comida rápida. Esta receta es fácil y puedes ajustarla a a tu gusto: utiliza salchicha de pavo, ternera o carne de puerco. Ingredientes 450 gramos de pasta de moñito

2 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

450 gramos de salchicha italiana de cerdo

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo, rebanados 400 gramos de jitomate enlatado, triturado

1/2 taza de vino tinto

2 cucharadas de albahaca fresca, picada

1 cucharadia de romero seco

1 cucharadia de romero seco

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal. Agrega la pasta y cocina de 8 a 10 minutos o hasta que esté "al dente". Escurre. 2. Lava las pechugas de pollo y córtalas en cubos. Retira la tripa de la salchicha y córtala en trozos. Calienta el aceite en un sartén grande y hondo a fuego medio, agrega el ajo y saltea para que impregne el aceite de su sabor. 3. Retira el ajo del sarén y agrega el pollo y la salchicha. Cocina hasta que se hayan dorado un poco. Agrega los jitomates y el vino. Deja que hierva y cocina a fuego lento durante 20 minutos. Sazona la salsa con albahaca, romero y sal y pimienta. Agrega la pasta cocida y escurrida al sartén. Revuelve y sirve.

