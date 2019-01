Pollo a la páprika con champiñones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 El pollo con páprika es riquísimo. Al cocinar este platillo tapado se produce una deliciosa salsa de champiñones con la que puedes bañar el pollo al servir. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin pielni hueso

1 cucharadita de páprika o pimentón dela vera

Sal y pimienta, al gusto

1 pizca de ajo en polvo

1/4 de taza de mantequilla

1 cebolla, rebanada en aros delgados

1/2 kilo de champiñones frescos, rebanados Cómo hacerlo 1. Aplana las pechugas de pollo hasta lograr un grosor de poco más de 1 centímetro. Espolvorea ambos lados de cada pechuga con páprika, sal, pimienta y ajo en polvo. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Acomoda las pechugas dentro del mismo, tapa y cocina durante 10 minutos. Voltea las pechugas y acomoda una capa de aros de cebolla y champiñones sobre las mismas. Tapa y cocina durante 10 minutos más. 3. Retira la tapadera del sartén y mezcla las cebolla y champiñones dentro de la salsa de mantequilla. Reduce la temperatura a bajo y cocina, sin tapar, durante 5 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.