Pollo empanizado al ajo Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una receta bastante fácil: simplemente remoja, empaniza y hornea. El ajo le da un toque de sabor a este platillo sin hacerlo demasiado fuerte. ¡Riquísimo! Ingredientes 21 cucharadas de ajo, machacado

1/4 de taza de aceite de oliva

1/4 de taza de pan molido (o boronas de pan seco)

1/4 de taza de queso parmesano

4 mitades de pechugas de pollo, sin piel ni hueso Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220° centígrados (425° F). 2. Calienta el ajo y el aceite a fin de mezclar los sabores. Aparte, mezcla el pan y el queso parmesano. Sumerge las pechugas en la mezcla de aceite y ajo, luego pásalas por la mezcla de pan y queso. Colócalas en una charola para hornear o refractario. 3. Hornea entre 30 y 35 minutos, hasta que la carne del pollo haya perdido su color rosa y los jugos salgan claros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.