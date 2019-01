Alitas de pollo en salsa de miel y ajo Tiempo Total 5 H 25 Min Tiempo Activo 1 H 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Estas alitas son dulces y pegajosas como el dulce. La salsa puede recalentarse y servirse sobre arroz al vapor, pero debes asegurarte de que hierva durante varios minutos para matar cualquier bacteria que pudiera haberse formado. Ingredientes 1 1/2 tazas de miel

7 cucharadas de salsa de soya

2 dientes de ajo, finamente picados

1. Calienta la miel, salsa de soya y ajo en una cacerola, hasta que empiece a hervir. 2. Coloca las alitas de pollo en una charola para hornear grande y vierte la mezcla de miel sobre ellas. Cubre con papel de aluminio y deja marinar dentro del refrigerador durante unas horas o toda la noche. 3. Hornea, cubiertas, a 190° centígrados (375° F) durante 30 minutos, voltea, tapa de nuevo y cocina durante 30 minutos más. Descubre y hornea otros 15 minutos. Pasa las alitas a una rejilla y hornéalas durante 10 minutos. Voltea y hornea otros 10 minutos.

