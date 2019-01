Ensalada de pollo con queso parmesano y albahaca Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una ensalada cremosa y deliciosa, bastante diferente a las recetas tradicionales. Cómela como plato fuerte durante la comida o la cena. Ingredientes 2 pechugas de pollo enteras, sin hueso

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de mayonesa

1 taza de albahaca fresca, picada

2 dientes de ajo, machacados

3 varas de apio, picadas

1. Salpimienta las pechugas de pollo. Hornea a 190° centígrados (375° F) durante 35 minutos, o hasta que los jugos del pollo salgan claros. Permite que se enfríe y corta en trozos. 2. Licua la maonesa junto con la albahaca, ajo y apio. 3. Combina los trozos de pechuga de pollo, mezcla de mayonesa y queso parmesano en un recipiente. Revuelve, refrigera y sirve.

