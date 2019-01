Pollo al limón fácil Tiempo Total 9 H 20 Min Tiempo Activo 9 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una receta de pollo fácil que se cocina por sí solo dentro de la olla de cocción lenta, lo cual le da un sabor más delicioso, mientras que la carne se cae del hueso. Ingredientes 1 manzana, pelada, sin corazón y cuarteada

1 vara de apio con hojas, picado

1 pollo entero (aproximadamente 1 1/2 kilos)

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto 1 cebolla, picada

1/2 cucharadita de romero seco, triturado

1 limón real, la ralladura y el jugo

1. Unta la sal sobre toda la piel del pollo, y coloca la manzana y el apio dentro de la cavidad del mismo. Mete el pollo a la olla de cocción lenta. Espolvorea la cebolla, romero, ralladura y jugo de limón sobre el pollo. Vierte el agua caliente dentro de la olla. 2. Cubre y cocina a temperatura alta por 1 hora. Cambia la temperatura a baja y cocina entre 6 y 8 horas, bañándolo varias veces con los jugos en la olla.

