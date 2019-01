Chilaxtle Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 La receta original de uno de los platillos más tradicionales y antiguos de México. La tradición indica que este platillo debe cocinarse en abundante manteca, sin embargo, ésta puede ser sustituida por aceite al gusto. Ingredientes 1 kilo de carne de cerdo, cortada en cubos

2 hojas de laurel

5 dientes de ajo (uso separado)

Sal, al gusto

15 nopales, picados

2 cebollas medianas, en trozos (uso separado) 1 taza de semillas de chile seco

100 gramos de ajonjolí

5 chiles anchos

1 rajita de canela

1. Coloca la carne, laurel y 3 dientes de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado, alrededor de 35 minutos. Escurre. 2. Aparte, coloca los nopales y 1 cebolla en una olla. Cúbrelos con agua y un poco de sal. Deja que suelten el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se hayan ablandado, entre 15 y 20 minutos. Escurre. 3. Tuesta las semillas de los chiles y el ajonjolí en un comal a fuego medio. Luego remójalas en agua caliente junto con los chiles anchos, hasta que éstos suavicen. Muele semillas y chiles en la licuadora junto con la cebolla restante, 2 dientes de ajo, canela y un poco de agua. Cuela. 4. Calienta la manteca en una cacerola a fuego medio. Agrega la salsa anterior y cocina durante unos minutos. Agrega la carne ya cocida y los nopales. Sazona con sal. 5. Cocina a fuego lento hasta que la salsa se espese, aproximadamente 30 minutos. 6. Sirve caliente.

