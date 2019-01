Pechugas de pollo en Coca-Cola® Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trocitos de pechugas de pollo sofritos, con cebolla y champiñones salteados. La mezcla hierve unos minutos en Coca-Cola® y luego se le agrega un poco de crema. Ingredientes 45 gramos de margarina

1 pechuga de pollo grande, cortada en trozos chicos

Sal, al gusto

4 cucharadas de aceite

1 cebolla chica, finamente picada 1 taza de caldo de pollo

1 taza de Coca-Cola®

¼ de kilo de champiñones, rebanados

2 cucharadas de crema

3 ramas de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Derrite la margarina en una cacerola mediana a fuego medio. Agrega los trozos de pechuga de pollo, sazona con sal y sofríe hasta que se vean ligeramente dorados. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén chico. Agrega la cebolla y cocina unos minutos hasta que se vea transparente. Agrega a la cacerola con la pechuga de pollo. 3. Agrega el caldo de pollo y la Coca-Cola®. 4. Calienta el resto del aceite en otro sartén y sofríe los champiñones hasta que se hayan suavizado. Agrégalos a la cacerola del pollo. Deja que hierva, reduce la flama, sazona con sal y cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido perfectamente, entre 15 y 20 minutos. 5. Retira del fuego, agrega la crema y mezcla bien. 6. Espolvorea con el perejil, sirve caliente y acompaña con plátanos fritos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.