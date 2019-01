Lomo de cerdo en tres jugos Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Rebanadas de lomo de cerdo marinadas en una mezcla de vinagre, jugo de limón y especias, y cocinadas en una salsa de jitomate con jugos de piña y manzana. Este guiso lleva también trozos de piña picada. Una deliciosa combinación de ingredientes ducel y salados. Ingredientes ½ taza de vinagre de piña

¼ de taza de jugo de limón

Sal y pimienta, al gusto

3 dientes de ajo, picados

2 clavos de olor

2 kilos de lomo de cerdo, en rebanadas de ½ centímetro

1 kilo de jitomate 3 ó 4 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla, rebanada

1/2 cucharadita de mejorana

½ litro de jugo de piña natural

½ litro de jugo de manzana natural

Cómo hacerlo 1. Mezcla En un tazón amplio pon a marinar, durante 1 hora, el lomo rebanado Mezcla el vinagre, jugo de limón, sal, pimienta, ajo y clavos en un tazón grande o bolsa de plástico con cierre. Agrega la carne y marina dentro del refrigerador durante por lo menos 1 hora. 2. Asa los jitomates en un comal o sartén a fuego medio-alto, volteando de vez en cuando, hasta que la piel se haya quemado y la pulpa ablandado. Pélalos y muélelos en la licuadora. 3. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Agrega el lomo marinado y la cebolla. Cuando la cebolla se haya acitronado, vierte la salsa de jitomate. Añade la sal y la mejorana. Deja que la salsa hierva durante unos minutos y agrega el jugo de naranja, piña, manzana y piña picada. 4. Cuando empiece a hervir, reduce la flama y cocina a fuego lento durante 20 minutos más. Rectifica la sazón.

