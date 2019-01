Muslos de pollo en miel de piloncillo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Los muslos de pollo se sofríen junto con las papas, luego se bañan en una salsa de piloncillo con chile guajillo y se hornean hasta que quedan bien suaves. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

6 muslos de pollo

4 papas blancas, en trozos

½ taza de agua

¾ de kilo de piloncillo oscuro 5 chiles guajillo, desvenados

¼ de pieza de cebolla chica

Ajo

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados. 2. Calienta el aceite a fuego medio. Agrega los muslos y cocina hasta que empiecen a dorarse. Añade las papas para que se frían un poco mientras los muslos terminan de dorarse. 3. Coloca el agua, piloncillo y chiles en una olla a fuego medio-alto. Deja que hierva y reduce el fuego a medio. Cocina hasta que tome la consistencia de la miel. Permite que se enfríe y licua junto con la cebolla, ajo y sal. 4. Pasa muslos a un refractario o cacerola de barro y báñalos con la salsa anterior. Acomoda los trozos de papa encima y cubre bien con un trozo de papel aluminio. 5. Hornea hasta que los muslos estén cocidos y se sientan suaves al tacto, aproximadamente 20 minutos.

