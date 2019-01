Mantequilla de chocolate Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 750 Una mezcla de mantequilla, manteca vegetal, cocoa y azúcar glass capaz de endulzar tu vida untada sobre cualquier tipo de pan durante el desayuno o la cena. Ingredientes 100 gramos de mantequilla

100 gramos de manteca vegetal

500 gramos de azúcar glass

3 cucharadas copeteadas de cocoa

1 cucharadita de leche (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) Cómo hacerlo 1. En un tazón bate la mantequilla y la manteca a que queden bien integradas. 2. Agrega azúcar glass y cocoa y, si es necesario, añade una cucharadita de leche para obtener una consistencia untable. Si lo deseas, agrega una cucharadita de extracto de vainilla.

